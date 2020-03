«Playboy» stoppt in USA seine Printausgabe - auch wegen Corona

Das Männermagazin «Playboy» erscheint in den USA künftig nicht mehr regelmässig in gedruckter Form. Für den Rest des Jahres sollen Inhalte online veröffentlicht werden, schrieb Geschäftsführer Ben Kohn am Mittwoch (Ortszeit) in einem offenen Brief.

19.03.2020, 12.20 Uhr