Nora Gomringer bekommt Carl-Zuckmayer-Medaille

Die Dichterin Nora Gomringer erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille des deutschen Landes Rheinland-Pfalz. Die in Bamberg lebende 40-Jährige wird für ihre Verdienste um die deutsche Sprache ausgezeichnet, wie die Staatskanzlei in Mainz am Montag mitteilte.

05.10.2020, 14.43 Uhr