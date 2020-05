Musikwelt trauert um «Yéké yéké»-Sänger Mory Kanté Die Musiklegende Mory Kanté aus Guinea ist tot. Der für seinen Hit «Yéké yéké» bekannte Sänger starb am Freitag nach langer Krankheit im Alter von 70 Jahren in Guineas Hauptstadt Conakry, wie sein Sohn Balla Kanté der Nachrichtenagentur AFP sagte. 22.05.2020, 15.59 Uhr

Mory Kanté anlässlich eines Konzertes auf der Arteplage der Expo.02 in Biel BE. Der Griot-Musiker und Sänger Mory Kante am 3. Juli 1988 am Jazzfestival in Montreux auf.