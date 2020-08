Mauer auf dem Dach und Yoko Ono: Metropolitan Museum öffnet wieder

Mit einem Werk von Yoko Ono an der Fassade und einer Mauer-Installation auf dem Dach meldet sich das New Yorker Metropolitan Museum nach fast sechsmonatiger Schliessung in der Corona-Krise zurück. Mit Hygiene-, Abstands- und Maskenregeln sowie stark verringerter Kapazität wollte das renommierte Museum am New Yorker Central Park am Samstag (29. August) seine Türen wieder für Besucher öffnen. «Mit grosser Hoffnung und Vorfreude schauen wir auf die Wiederöffnung», sagte der in Österreich geborene Direktor Max Hollein bei einer Pressekonferenz im Vorfeld.

28.08.2020, 12.04 Uhr