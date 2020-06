Mailänder Scala öffnet wieder - ab Juli Konzerte und weniger Plätze

Mehr als vier Monate nach der Schliessung wegen des Coronavirus öffnet die Mailänder Scala im Juli wieder in kleinen Schritten für das Publikum. Vom 6. bis 15. Juli gebe es in dem Opernhaus vier Konzerte, erklärte Intendant Dominique Meyer am Montag laut italienischen Medien.

29.06.2020, 15.38 Uhr