Leipziger Buchpreis geht an Lutz Seiler für Roman «Stern 111» Der Autor Lutz Seiler hat den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Der 56-Jährige wurde am Donnerstag in der Sparte Belletristik für seinen Nachwenderoman «Stern 111» ausgezeichnet. 12.03.2020, 09.37 Uhr

Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Belletristik-Sparte geht an Lutz Seiler. KEYSTONE/DPA dpa/ARNE DEDERT

(sda/dpa)

Nach der Absage der Buchmesse wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurden die Preisträger im Deutschlandfunk Kultur verkündet.

In der Kategorie Sachbuch/Essayistik ging der Preis an Bettina Hitzer für das Werk «Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhundert». Den Übersetzer-Preis erhielt Pieke Biermann für die Übertragung von «Oreo» der Autorin Fran Ross aus dem amerikanischen Englisch.

Der Preis der Leipziger Buchmesse zählt zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen in Deutschland. Er ist mit insgesamt 60'000 Euro dotiert. Für den Sieg gibt es in jeder Kategorie 15'000 Euro, die fünf Nominierten in jeder Sparte erhalten jeweils 1000 Euro.