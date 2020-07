Jay-Zs Musikfestival «Made in Amerika» abgesagt

Das Musikfestival «Made in Amerika» von US-Rapper Jay-Z ist für dieses Jahr abgesagt worden. «Wir befinden uns in einer entscheidenden Zeit in der Geschichte dieser Nation. Gemeinsam bekämpfen wir parallele Pandemien: COVID-19, systematischen Rassismus und Polizeibrutalität. Jetzt ist es an der Zeit, die Gesundheit unserer Künstler, Fans, Partner und der Gemeinschaft zu schützen», heisst es in einer Pressemitteilung des Veranstalters «Roc Nation».

02.07.2020, 11.47 Uhr