Seite an Seite sollen Schauspielerin Kristen Bell ("Bad Moms») und Musical-Darstellerin Idina Menzel mit zwei Sternen in Hollywood verewigt werden. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.

Seite an Seite sollen Schauspielerin Kristen Bell ("Bad Moms») und Musical-Darstellerin Idina Menzel mit zwei Sternen in Hollywood verewigt werden. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.

Doppelter Hollywood-Stern für Kristen Bell und Idina Menzel Seite an Seite sollen Schauspielerin Kristen Bell ("Bad Moms») und Musical-Darstellerin Idina Menzel mit zwei Sternen in Hollywood verewigt werden. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.

Die US-Schauspielerin Kristen Bell (Bild) soll einen doppelten Hollywood-Stern gemeinsam mit der Musical-Darstellerin Idina Menzel erhalten. (Bild: KEYSTONE/EPA/NINA PROMMER)

(sda/dpa)

Am 19. November würden die beiden Stars des neuen Animationsfilms «Frozen - Die Eiskönigin 2» die 2681. und 2682. Plakette auf dem berühmten «Walk of Fame» enthüllen, hiess es.

Schon in dem Originalfilm «Die Eiskönigin - Völlig unverfroren» vertonte Bell die Figur Anna und Menzel verlieh Elsa ihre Stimme. Der Disney-Streifen wurde 2014 mit dem Oscar als bester Animationsfilm ausgezeichnet. Menzels Song «Let It Go» gewann ebenfalls einen Oscar. Die Fortsetzung der Geschichte von Eiskönigin Elsa, ihrer Schwester Anna, Kristoff, Rentier Sven und Schneemann Olaf kommt am 20. November in die deutschen Kinos und läuft zwei Tage später in den USA an.

Doppelte Ehrungen auf dem «Walk of Fame» sind selten. So wurden etwa die Schauspieler Goldie Hawn und Kurt Russell 2017 mit zwei Sternenplaketten nebeneinander gefeiert. Im Jahr zuvor erhielten Cyndi Lauper und Harvey Fierstein für ihr Hitmusical «Kinky Boots» gemeinsame Sterne. 2012 wurde dem Schauspielerpaar Felicity Huffman und William H. Macy die doppelte Ehre zuteil.