Disney holt Margot Robbie für weiblichen Piraten-Film an Bord Margot Robbie statt Johnny Depp: Die «Birds of Prey»-Darstellerin soll in einem weiblichen Piratenfilm im Stil von «Fluch der Karibik» den Ton angeben, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Freitag (Ortszeit) berichteten. 27.06.2020, 03.10 Uhr

Die Schauspielerin Margot Robbie soll einen weiblichen Piraten in einem neuen Film spielen. KEYSTONE/AP/Vianney Le Caer

(sda/dpa)

Das Disney-Studio befindet sich demnach in der frühen Planungsphase für den noch titellosen Film. Die 29-jährige Australierin Robbie ist aus Filmen wie «I, Tonya», «Suicide Squad», «Bombshell» und «Once Upon a Time in Hollywood» bekannt.

Christina Hodson, die Skriptvorlagen für Filme wie «Shut In», «Bumblebee: The Movie» und «Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn» lieferte, ist als Drehbuchautorin an Bord. Jerry Bruckheimer, der die fünf «Fluch der Karibik»-Filme produzierte, will auch dieses Projekt übernehmen.

Die Piraten-Serie mit Johnny Depp als schräger Captain Jack Sparrow spielte seit 2003 weltweit über 4,5 Milliarden Dollar ein. Die letzte Folge «Pirates Of The Caribbean 5: Salazars Rache» mit Depp, Javier Bardem und Geoffrey Rush war im Jahr 2017 in den Kinos.