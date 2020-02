Countdown in Hollywood - der Oscar-Teppich ist ausgerollt Noch ist es eine Baustelle, doch der Countdown läuft. Wenige Tage vor der Oscar-Gala wurde am Mittwochvormittag (Ortszeit) der rote Teppich ausgerollt und ein Regendach gespannt. Den «Roll Out» hielten Dutzende Kamerateams und Fotografen fest. 06.02.2020, 10.56 Uhr

Der berühmteste rote Teppich Hollywoods ist ausgerollt: Am Sonntag werden ihn die Gäste der 92. Oscar-Verleihung beschreiten. Keystone-SDA

(sda/dpa)

Knapp 300 Meter lang und gut zehn Meter breit bedeckt der Teppich ein Stück des sonst stark befahrenen Hollywood Boulevards. Am Sonntag laufen dort die Stars und Oscar-Gäste entlang zum Eingang des Dolby-Theaters, wo die Trophäen zum 92. Mal verliehen werden.

In den nächsten Tagen gibt es noch viel zu tun. Dutzende Helfer installieren den berühmten Laufsteg. Kanten müssen gestutzt und Nahtstellen verschweisst werden. Zusätzlich werden Absperrungen und Tribünen für mehr als 700 Fans und für die Presse aufgebaut.

Die Farbe des Teppichs ist übrigens kein helles Rot, sondern ein dunklerer «Cayenne»-Ton. So sollen Haut und Kleider der Stars im Scheinwerferlicht besser zur Geltung kommen. Auch in diesem Jahr wird wieder ein durchsichtiges Plastikdach über die Flaniermeile gespannt. Für Sonntag ist in Hollywood Regen vorhergesagt.

Die Oscar-Akademie gab am Mittwoch weitere Prominente bekannt, die auf der Bühne Preise verteilen sollen, darunter Jane Fonda, Tom Hanks und Natalie Portman.