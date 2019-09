Batman-Fans haben am Samstag weltweit den 80. Geburtstag ihres Comic- und inzwischen auch Filmhelden gefeiert. Zu später Stunde leuchtete das Fledermaus-Symbol, mit dem Batman im Comic in Gotham City zum Einsatz gerufen wird, an zahlreichen Gebäuden auf.

Batman feiert 80. Geburtstag - Leuchtsignal an Gebäuden weltweit Batman-Fans haben am Samstag weltweit den 80. Geburtstag ihres Comic- und inzwischen auch Filmhelden gefeiert. Zu später Stunde leuchtete das Fledermaus-Symbol, mit dem Batman im Comic in Gotham City zum Einsatz gerufen wird, an zahlreichen Gebäuden auf.

Ein Batman-Fan posiert vor einem Leuchtsignal in der kanadischen Metropole Montreal. (Bild: KEYSTONE/AP The Canadian Press/GRAHAM HUGHES)

(sda/dpa)

Zu sehen war das Logo unter anderem in New York, Tokio, Johannesburg und auch in Rom. Die Fans des Superhelden teilten die Fotos der Leuchtzeichen in den sozialen Netzwerken.

Der 21. September 1939 gilt als Geburtstag des Comic-Helden, der damals zum ersten Mal bei den «Detective Comics» den Kampf gegen Schurken aufnahm. Der Verlag DC Comics hatte nach eigener Darstellung zahlreiche Händler, Schulen und Bibliotheken weltweit zur Teilnahme am «Batman-Day» kontaktiert.