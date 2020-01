Zwei Raketen treffen irakischen Stützpunkt mit US-Soldaten Zwei Katjuscha-Raketen sind am Samstag nach Angaben aus Sicherheitskreisen auf dem irakischen Luftwaffenstützpunkt Al-Balad eingeschlagen, auf dem auch US-Soldaten stationiert sind. 04.01.2020, 18.39 Uhr

(sda/afp)

Die Al-Balad-Basis nördlich von Bagdad sei von den Raketen getroffen worden, hiess es aus den Sicherheitskreisen. Kurz zuvor waren laut Sicherheitskreisen zwei Geschosse in der hochgesicherten Grünen Zone in Bagdad eingeschlagen, in der sich auch die US-Botschaft befindet.