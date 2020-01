Zwei Personen sterben bei Absturz eines Kleinflugzeugs in der Waadt Beim Absturz eines Kleinflugzeuges sind in der Nähe von St-Légier im Kanton Waadt zwei Personen ums Leben gekommen. Das Kleinflugzeug des Typs PA-28 war am Mittwochabend von Ecuvillens FR in Richtung Sitten VS unterwegs. 23.01.2020, 06.49 Uhr

Bei der Bergung der verunfallten Personen kam ein Helikopter der Rega zum Einsatz. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

In Zusammenarbeit mit der Luftwaffe konnte die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega das verunfallte Kleinflugzeug des Typs Piper Archer PA-28 orten, wie es in der Medienmitteilung des Verteidigungsdepartementes (VBS) vom Donnerstag heisst.

Gemäss Angaben der Kantonspolizei Waadt war die Maschine um 19.30 Uhr auf dem Flugplatz von Ecuvillens gestartet. Etwa eine Stunde später verschwand das Kleinflugzeug vom Radar. Der Alarm ging bei der Schweizer Luftwaffe in Dübendorf kurz vor 21 Uhr ein. Kurz zuvor hatten die F/A-18 der Luftwaffe die Luftraumüberwachung über Davos beendet, wie es in der Mitteilung des VBS weiter heisst.

Im Landeanflug auf den Militärflugplatz Payerne VD wurde eine Maschine beauftragt, eine präzise Peilung des Notsenders der abgestürzten Maschine vorzunehmen. Mit den vom Kampfjet erhaltenen Koordinaten und in Zusammenarbeit mit der Einsatzzentrale der Rega wurden ein in Alpnach OW stationierter Helikopter der Armee sowie ein in Interlaken BE stationierter Rettungshelikopter der Rega zur Suche losgeschickt, wie es in der Mitteilung heisst.

Kurz nach 22.00 Uhr wurde das verunfallte Kleinflugzeug an einem steilen Hang bei St-Légier gefunden und die Rega konnte die Bergung vornehmen. Die Identifizierung der beiden beim Unglück getöteten Insassen war am frühen Donnerstagmorgen noch im Gang.