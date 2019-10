Zusammenstösse zwischen Polizei und Demonstranten in Hongkong

In Hongkong haben sich Demonstranten und Sicherheitskräfte erneut Zusammenstösse geliefert. Die Polizei setzte am Sonntag Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschosse gegen teils vermummte Teilnehmer einer nicht genehmigten Kundgebung in der Nähe der Hafenpromenade ein.