Zusammenstösse bei «Gelbwesten»-Protesten in Toulouse

In Frankreich hat es erneut Zusammenstösse zwischen Anhängern der «Gelbwesten»-Bewegung und Sicherheitskräften gegeben. Zu Beginn der wöchentlichen «Gelbwesten»-Kundgebung mit tausenden Demonstranten in Toulouse setzte die Polizei am Samstag Tränengas ein.