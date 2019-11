Zehntausende haben in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile erneut gegen die Politik der Regierung demonstriert. Drei Wochen nach dem Beginn der Proteste in dem südamerikanischen Land zog am Freitagabend ein Demonstrationszug zum Plaza Italia.

Zehntausende haben in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile erneut gegen die Politik der Regierung demonstriert. Drei Wochen nach dem Beginn der Proteste in dem südamerikanischen Land zog am Freitagabend ein Demonstrationszug zum Plaza Italia.

Zehntausende Chilenen protestieren erneut gegen Regierungspolitik Zehntausende haben in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile erneut gegen die Politik der Regierung demonstriert. Drei Wochen nach dem Beginn der Proteste in dem südamerikanischen Land zog am Freitagabend ein Demonstrationszug zum Plaza Italia.

Zehntausende demonstrierten am Freitag in Santiago de Chile. (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/RODRIGO SAEZ) Erneute Proteste und Ausschreitungen in Chile. (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/ALBERTO VALDES) Chile kommt nicht zur Ruhe: In dem südamerikanischen Land hat es am Freitag erneut zahlreiche Demonstrationen sowie Ausschreitungen gegeben. (Bild: KEYSTONE/AP/LUIS HIDALGO)

(sda/afp)

Dieser wurde auf einer riesigen Leinwand in «Platz der Würde» umbenannt. Die Teilnehmer trugen chilenische Fahnen und Transparente mit Parolen gegen den konservativen Präsidenten Sebastián Piñera. Als der Protestzug am Präsidentenpalast vorbeizog, forderten die Demonstranten den Rücktritt des chilenischen Präsidenten.

Bei gewaltsamen Zusammenstössen am Rande der Kundgebung geriet ein Gebäude der privaten Universität Pedro de Valdivia in Brand. Ausgelöst wurde das Feuer, als vermummte Demonstranten mit Sicherheitskräften aneinandergerieten und Barrikaden in der Nähe der Universität anzündeten, wie Augenzeugen örtlichen Medien berichteten.

Tiefgreifende Reformen gefordert

Zu der Demonstration wurde in sozialen Netzwerken aufgerufen, nachdem Piñera am Donnerstag in einer Rede neue Sicherheitsmassnahmen ankündigte. Er versuchte, die Krise im Land als Problem der öffentlichen Ordnung darzustellen, ging aber nicht auf die Forderungen der Demonstranten ein. Diese fordern insbesondere eine Renten- und Verfassungsreform sowie tiefgreifende Reformen des ultraliberalen Wirtschaftssystems in Chile. «Die Botschaft von Piñera gestern war eine offene Provokation, er versteht gar nichts», sagte der 27-jährige Student Cristian.

Demonstrationen fanden Medienberichten zufolge auch in anderen Städten des Landes statt. In Vina del Mar in der Nähe von Valparaiso kam es zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei.