Zehntausend Tschechen fordern Rücktritt von Regierungschef Babis Rund zehntausend Demonstranten haben in Prag erneut den Rücktritt des unter dem Verdacht des Subventionsbetrugs stehenden tschechischen Regierungschefs Andrej Babis gefordert. Die Menschen versammelten sich am Dienstag im Zentrum der Hauptstadt. 18.12.2019, 03.26 Uhr

Tausende sind am Dienstagabend erneut in Tschechien auf die Strasse gegangen, um gegen den tschechischen Regierungschefs Andrej Babis zu protestieren. KEYSTONE/EPA/md chs

(sda/afp)

Dies geschah eine Woche nachdem dort bereits rund 50'000 Menschen gegen Babis demonstriert hatten.

Babis steht in Verdacht, mit seinem Konzern Agrofert unrechtmässig EU-Subventionen in Millionenhöhe eingestrichen zu haben. Der laut «Forbes»-Magazin fünftreichste Tscheche weist die Vorwürfe zurück.

Seit Ende April gibt es in Prag und anderen Städten in Tschechien immer wieder Kundgebungen gegen den in der heutigen Slowakei geborenen Babis, der laut Unterlagen der kommunistischen Geheimpolizei in den 80er Jahren einer ihrer Mitarbeiter war. Auch dies bestreitet Babis.