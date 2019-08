Zahl der Toten nach Erdrutsch in Myanmar steigt auf 34 Nach einem Erdrutsch im Osten Myanmars ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 34 gestiegen. Laut Behörden wurden 47 weitere Menschen verletzt. Rettungskräfte suchten am Samstag mit Baggern und teils mit blossen Händen weiter nach Vermissten.

Nach einem Erdrutsch in Myanmar suchten Rettungskräfte am Samstag nach Vermissten. Offiziellen Angaben zufolge könnten noch bis zu 100 Menschen verschollen sein. (Bild: KEYSTONE/EPA/LYNN BO BO)

(sda/afp)

Laut offiziellen Angaben könnten noch bis zu 80 Menschen verschollen sein. Der Erdrutsch war von heftigen Monsunregenfällen ausgelöst worden.

Ein riesiges braunes Loch klaffte am Samstag in der grünen Hügellandschaft. Von dort hatten sich die Schlammmassen am Freitag über das Dorf Ye Pyar Kone ergossen. Der Schlamm begrub 16 Häuser unter sich. Luftaufnahmen zeigten die Trümmer von Häusern verstreut neben Lastwagen, die von der Wucht der Schlammlawine umgeworfen worden waren.

Einsatzkräfte mussten die wichtigste Schnellstrasse zwischen Myanmars Hauptstadt Rangun und Mons grösster Stadt Mawlamyine am Samstag von einer knapp zwei Meter hohen Schlammschicht befreien.

Heftiger Monsunregen hat Flüsse im ganzen Land über die Ufer treten lassen. In der Stadt Shwegyin in der Region Bago wateten Bewohner durch hüfthohes Wasser, nachdem der Fluss Sittaung über die Ufer getreten war und sich ganze Häuser einverleibte.

Nach Angaben des Uno-Büros zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) mussten in dem südostasiatischen Land in den vergangenen Wochen mindestens 89'000 Menschen vor Überflutungen fliehen. Auch in Vietnam kam es in der vergangenen Woche zu schweren Überschwemmungen, bei denen mindestens acht Menschen starben.