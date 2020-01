Zahl der Todesfälle durch Coronavirus in China steigt um 37 auf 169 Die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 auf insgesamt mindestens 169 gestiegen. 30.01.2020, 00.40 Uhr

Die Zahl der Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückgehen, steigt weiter an. KEYSTONE/EPA/hy. SH

(sda/afp)

Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei am Donnerstag mitteilten, wurden in der Region ausserdem weitere 1032 Erkrankungen durch den Erreger verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in der Volksrepublik stieg damit auf mehr als 7000.