Von der Leyen will Unterstützung des EU-Parlaments für «Neustart»

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Europaparlament für einen neuen Aufbruch in Europa geworben. «Ich bitte um ihre Unterstützung für einen Neustart», sagte von der Leyen am Mittwoch in Strassburg.