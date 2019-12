Vermutlich ältestes Spitzmaulnashorn der Welt in Tansania gestorben

Das vermutlich älteste Spitzmaulnashorn der Welt ist mit 57 Jahren in Tansania gestorben. Die Nashorndame Fausta sei am 27. Dezember eines natürlichen Todes gestorben, teilte die Verwaltung des Schutzgebiets Ngorongoro am Samstag mit.