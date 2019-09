USA wollen rasche Ergebnisse in Handelsgesprächen mit China

USA wollen rasche Ergebnisse in Handelsgesprächen mit China Die US-Regierung wünscht sich baldige Resultate der Gespräche zur Beilegung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits. Die Delegationen beider Seiten würden sich daher bereits Anfang Oktober wieder zusammensetzen.

Die US-Regierung um US-Präsident Donald Trump wünscht sich rasche Ergebnisse bei den Gesprächen mit den Chinesen um Handelsfragen. (Bild: KEYSTONE/AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS)

Das genaue Datum stehe aber noch nicht fest, sagte Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, am Freitag (Ortszeit) den Sendern CNBC und Bloomberg TV. Im Zuge des Streits haben sich beide Seiten mit Strafzöllen überzogen. Trump wirft China unfaire Handelspraktiken vor, was China aber zurückweist.

«Wir sollen Resultate sehen», sagte Kudlow weiter. «Wenn dies nicht der Fall ist, werden wir zusätzlichen Massnahmen ergreifen.»

Trump hat eine neue Zollerhöhung von 25 auf 30 Prozent auf chinesische Importe im Umfang von rund 250 Milliarden Dollar angeordnet, die am 1. Oktober in Kraft treten soll. Kudlow liess am Freitag allerdings offen, ob diese Massnahme angesichts der für den gleichen Zeitraum geplanten Gespräche aufgeschoben werden könnte.