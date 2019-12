Uno-Klimakonferenz dauert an - Neue Verhandlungstexte erarbeitet

Auf der Weltklimakonferenz in Madrid ziehen sich die Verhandlungen weiter in die Länge. Am Samstagvormittag wurden neue Textentwürfe veröffentlicht, an denen Verhandler die Nacht über gearbeitet hatten. Das Abschlussplenum wurde weiter verschoben.

14.12.2019, 09.17 Uhr