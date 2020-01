Unicef: Weltweit werden am Neujahrstag 392'000 Kinder geboren

Am ersten Tag des neuen Jahres werden nach Schätzungen des Uno-Kinderhilfswerks Unicef weltweit mehr als 392'000 Kinder geboren. Mit 67'385 würden die meisten dieser Kinder in Indien geboren, teilte Unicef in der Nacht zum Mittwoch in New York mit.

01.01.2020, 02.38 Uhr