Ukrainisches Passagierflugzeug in Teheran abgestürzt

In Teheran ist ein Flugzeug abgestürzt. Dies berichtet das iranische Staatsfernsehen am Mittwochmorgen. Bei der Unglücksmaschine soll es sich um ein Flugzeug aus der Ukraine handeln. Es sollen 180 Menschen an Bord gewesen sein.