Trump nutzt freies Wochenende für jährlichen Gesundheitscheck US-Präsident Donald Trump hat am Samstag einen Teil seines jährlichen Gesundheitschecks abgelegt. Bei dem 73-Jährigen seien «eine kurze Untersuchung und Labortests» im Walter-Reed-Militärspital bei Washington vorgenommen worden, sagte seine Sprecherin.

US-Präsident Donald Trump hält sich vor allem mit Golfspielen fit. (Bild: KEYSTONE/AP PA/ANDREW MILLIGAN)

(sda/afp)

Trump war zuletzt im Februar nach einer Routineuntersuchung von Präsidentenarzt Sean Conley für «sehr gesund» erklärt worden.

Trump habe «ein freies Wochenende hier in Washington» genutzt, um Teile seiner jährlichen Untersuchung in Erwartung eines «sehr arbeitsreichen Jahres 2020» abzuschliessen, sagte die Sprecherin am Samstag. «Der Präsident ist gesund und voller Energie, wie seine wiederholt kraftvollen Wahlkampfauftritte vor Tausenden von Amerikanern mehrmals pro Woche zeigen.»

Trump ist bekannt für seine Vorliebe für ungesundes Fast Food und der Vermeidung von grösseren sportlichen Anstrengungen. Laut dem Bericht vom Februar wog Trump bei einer Grösse von 1,90 Metern 110 Kilogramm.