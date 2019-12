Tausende Ungarn demonstrieren gegen geplantes Kulturgesetz

Tausende sind am Montagabend in Budapest gegen ein geplantes Gesetz der Regierung zur stärkeren Kontrolle der Theater auf die Strasse gegangen. Die Regierung des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hatte am Montag einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt.

10.12.2019, 01.11 Uhr