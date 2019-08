Südkoreanische Agentur: Nordkorea feuert erneut «Projektile» ab

Nordkorea hat offenbar erneut Raketen getestet. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Samstag unter Berufung auf den Generalstab des Landes, Nordkorea habe zwei «nicht identifizierte Projektile» abgefeuert.

Nordkorea hat am Samstag erneut Raketensysteme getestet. (Bild: KEYSTONE/AP KCNA via KNS)

(sda/afp)

Die Fluggeschosse seien nahe der Stadt Hamhung im Osten von Nordkorea abgefeuert worden und dann ins Ostmeer gestürzt, das auch als Japanisches Meer bekannt ist.

Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen bereits vier Raketentests vorgenommen. Zuletzt feuerte Pjöngjang am Dienstag zwei Kurzstreckenraketen ab - einen Tag nach Beginn von Militärübungen zwischen den USA und Südkorea.

Die Führung in Pjöngjang bezeichnete die Waffentests teilweise als Warnungen an Südkorea und die USA. Die jährlichen Militärmanöver der beiden Verbündeten sorgen in Nordkorea regelmässig für wütende Reaktionen.

Uno-Resolutionen verbieten Nordkorea eigentlich jeglichen Test ballistischer Raketen. US-Präsident Donald Trump hat aber mehrfach erklärt, dass er die nordkoreanischen Raketentests nicht als Hindernis für neue Atomverhandlungen mit Pjöngjang betrachte.