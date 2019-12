SPD und FDP legen in deutscher Wählergunst zu

Die SPD legt am Wochenende ihres Parteitags in der Wählergunst zu. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für «Bild am Sonntag» erhebt, gewinnen die Sozialdemokraten einen Punkt auf 16 Prozent.