Spanische Wahlkommission setzt katalanischen Regionalchef Torra ab Die spanische Wahlkommission (JEC) hat am Freitag die Absetzung des katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra verfügt. 03.01.2020, 19.48 Uhr

Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra wurde abgesetzt, weil er sich geweigert hatte, Symbole der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung von öffentlichen Gebäuden zu entfernen. KEYSTONE/EPA/ell MLP GD

(sda/dpa)

Das Obergericht von Barcelona hatte den Politiker bereits am 19. Dezember wegen Ungehorsams mit einem 18-monatigen Ämterverbot belegt. Jedoch war Torra zunächst im Amt geblieben, da das Urteil noch nicht rechtskräftig war und er noch nicht alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft hatte.

Grund für die Verurteilung: Der 57-Jährige hatte sich vor der Parlamentsneuwahl vom 28. April geweigert, Symbole der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung von öffentlichen Gebäuden zu entfernen, obwohl die Wahlkommission dies angeordnet hatte.

Die Wahlkommission entzog dem Separatisten nun sein Mandat im Regionalparlament. Damit muss er auch sein Amt als Regionalchef aufgeben. Die JEC besteht unter anderen aus Richtern des Obersten Gerichtshofs (Tribunal Supremo).

Gelbe Schleife

Bei dem Streit ging es unter anderem um eine gelbe Schleife, die als Zeichen der Solidarität mit inhaftierten Separatistenführern am Regierungssitz in Barcelona angebracht war. Die JEC hatte im März deren Entfernung gefordert, weil dieses politische Symbol nur einen Teil der Bevölkerung repräsentiere.

Die Entscheidung könnte auch Folgen für den amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez haben, schrieb die Zeitung «El País» am Abend: Der will sich nach der Neuwahl vom 10. November in den nächsten Tagen im Parlament von Madrid zum Regierungschef wählen lassen - und hatte sich dafür erst am Donnerstag die Unterstützung der grössten katalanischen Separatistenpartei ERC gesichert. Diese könnte ihre Entscheidung nun überdenken.