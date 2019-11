Skifahrer von Lawine am Mont Blanc verschüttet - zwei Tote Zwei Skifahrer sind am Samstag bei einem Lawinenabgang auf der italienischen Seite des Mont Blanc ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich auf einer Höhe von 3.000 Meter, berichteten italienische Medien. 30.11.2019, 12.51 Uhr

Am Samstag sind bei einem Lawinenniedergang am Mont Blanc mehrere Skifahrer verschüttet worden. Zwei davon starben. KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI

(sda/dpa)

Die Rettungseinheiten, waren wenige Minuten nach der Lawinen am Unglücksort. Die Identität der Todesopfer war vorerst noch nicht bekannt. Die Rettungseinheiten schlossen aus, dass es weitere Todesopfer geben könne. Die Leichen wurden in die Ortschaft Courmayeur gebracht.

Das Schneebrett soll sich nach Medienberichten an der Hellbronner Spitze gelöst haben, in der Nähe der Seilbahnstation, die von Courmayeur in Italien nach oben führt. Die Gegend im Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich ist für Skifahren abseits der Piste bekannt. Am Samstag war Lawinengefahr gemeldet worden.