Siamesische Zwillinge in Frankreich erfolgreich getrennt

Siamesische Zwillinge aus Kamerun sind in Frankreich in einer fünfstündigen Operation erfolgreich getrennt worden. Die Schwestern Bissie und Eyenga Merveille waren vor einem Jahr zur Welt gekommen und am Bauch zusammengewachsen. Sie teilten sich zudem eine Leber.