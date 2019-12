Seltenes Spitzmaulnashorn in französischem Zoo zur Welt gekommen

In einem Zoo im Südwesten Frankreichs ist ein Exemplar der akut bedrohten Spitzmaulnashörner zur Welt gekommen. Das männliche Nashornkalb sei bereits am 6. Dezember geboren worden, teilte der Bassin d'Arcachon Zoo in der Nähe von Bordeaux am Donnerstag mit.

20.12.2019, 10.33 Uhr