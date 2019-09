Seltener Protest: Regierungskritiker demonstrieren in Ägypten

Zum ersten Mal seit Jahren ist es wieder zu grösseren Protesten gegen die Führung in Ägypten gekommen. Hunderte Ägypter forderten am Freitagabend den Sturz von Präsident Abdel Fattah al-Sisi, wie auf Videos zu sehen war, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden.