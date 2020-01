Schweizer Familie bei Autounfall im Schwarzwald (D) verletzt

Eine fünfköpfige Familie aus der Schweiz ist bei einem Verkehrsunfall im Schwarzwald in Süddeutschland am Freitagabend verletzt worden. Die Mitglieder wurden in Spitäler gebracht. Ihr Auto war am Schluchsee von einem entgegenkommenden Wagen frontal gerammt worden.

04.01.2020, 00.24 Uhr