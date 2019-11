Rund 100'000 Haushalte wegen Sturms in Frankreich ohne Strom Wegen eines Sturmtiefs sind am Sonntagmorgen rund 100'000 Haushalte im Südwesten Frankreichs zeitweise ohne Strom gewesen. Besonders betroffen waren die Départements Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde und Dordogne, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte.

Die heftigen Winde haben in Bayonne, im Südwesten Frankreichs, einen Baum entwurzelt. (Bild: Keystone/AP/BOB EDME)

(sda/dpa)

Mit heftigem Wind und starkem Regen war der Herbststurm «Amélie» in der Nacht zu Sonntag über Frankreichs Atlantikküste hinweggefegt. Der Wetterdienst warnte am Sonntag noch in zahlreichen Regionen vor heftigem Wind. «Amélie» sollte im Laufe des Sonntags Richtung Osten ziehen, aber an Stärke verlieren, so der französische Wetterdienst.

Wegen des Unwetters fielen in einigen Regionen Züge aus, Strassen waren gesperrt. Die Menschen wurden dazu aufgerufen, vorsichtig zu sein und nicht in Wäldern spazieren zu gehen.