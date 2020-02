Polizei schiesst nahe Trumps Golfclub in Florida auf Auto

In der Nähe des Golfresorts von US-Präsident Donald Trump in Florida hat die Polizei auf ein flüchtendes Auto geschossen. Ein schwarzer SUV durchbrach am Freitag bei einer Verfolgungsjagd zwei Kontrollpunkte und raste in Richtung Haupteingang des Clubs Mar-a-Lago.

01.02.2020, 00.56 Uhr