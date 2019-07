Die Regierung von US-Präsident Donald Trump darf für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko auf Geld aus dem Verteidigungsministerium zurückgreifen. Der Supreme Court hob am Freitagabend (Ortszeit) eine Entscheidung unterer Instanzen auf.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump darf für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko auf Geld aus dem Verteidigungsministerium zurückgreifen. Der Supreme Court hob am Freitagabend (Ortszeit) eine Entscheidung unterer Instanzen auf.

Oberstes US-Gericht erlaubt Trump Bau von Mauer mit Pentagon-Geld Die Regierung von US-Präsident Donald Trump darf für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko auf Geld aus dem Verteidigungsministerium zurückgreifen. Der Supreme Court hob am Freitagabend (Ortszeit) eine Entscheidung unterer Instanzen auf.

Das Oberste Gericht der USA hat am Freitagabend den Weg für die Verwendung von Geldern aus dem Verteidigungshaushalt zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko freigemacht. (Bild: KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN)

(sda/dpa/reu)

Ein Bundesrichter in Kalifornien hatte im Mai eine einstweilige Verfügung erlassen, wonach Trump zunächst keine Mittel für den Mauerbau hätte verwenden dürfen, die nicht vom Kongress bewilligt wurden. Ein Berufungsgericht hielt diesen Entscheid aufrecht. Der Supreme Court, das Oberste Gericht der USA, entschied mit fünf zu vier Stimmen, dass eine einstweilige Verfügung eines Bundesbezirksrichters unzulässig sei.

Betroffen sind zwei Abschnitte in Arizona und New Mexico, in denen der Baubeginn unmittelbar bevorstehen sollte. Weil der Kongress die Mittel für den Bau verweigerte, wollte Trump auf 2,5 Milliarden Dollar aus dem Etat des Verteidigungsministeriums zurückgreifen. Dies kann er nun tun.

Trump nannte den Entscheid umgehend auf Twitter einen grossen Sieg für die Grenzsicherheit und die Rechtsstaatlichkeit.