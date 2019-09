Der berühmte New Yorker Central Park wird für 110 Millionen Dollar renoviert. Mehr als die Hälfte des Geldes kommt dabei von Privatleuten, wie der Parkbetreiber am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Der New Yorker Central Park soll laut Angaben der Parkverwaltung vom Mittwoch für über 100 Millionen Dollar umgebaut werden. (Bild: KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN)

(sda/afp/dpa)

Umgebaut werden soll der nördliche Teil des Parkes. Unter anderem soll ein an der Nordostspitze des Central Parks gelegener See mit einem weiter südlich gelegenen Kanal verbunden werden.

Ausserdem soll der Park ein Freibad erhalten. Der Pool solle im Winter als Eislaufbahn dienen, teilte die Parkverwaltung am Mittwoch zudem bei einer Pressekonferenz in New York mit. Dafür solle ein bereits bestehendes, aber schwer baufälliges Schwimmbad, das ebenfalls im Winter als Eisbahn dient, komplett umgebaut werden.

Auch ein weiterer Teich ist geplant. Die Bauarbeiten sollen im Frühling 2021 beginnen und rund drei Jahre lang dauern. Die Renovierung stelle eine «bedeutende Verbesserung» dar, sagte Elizabeth Smith vom Parkbetreiber CPC. Es handelt sich um das grösste Bauprojekt in der Grünanlage seit der Gründung des CPC 1980.

Der Norden des Central Parks bekommt normalerweise weniger Aufmerksamkeit als der auch aus Filmen und Serien bekannte Süden, an den sich viele teure Wohngegenden anschliessen. Mehr als 40 Millionen Menschen kommen jedes Jahr in den Central Park - nur rund 2,5 Millionen schauen jedoch am Nordende vorbei, knapp 220 000 besuchten bisher jedes Jahr das dortige Freibad, das, wie alle New Yorker Freibäder keinen Eintritt kostet, und die Eislaufbahn.