Neue amerikanische Uno-Botschafterin Kelly Craft vereidigt Kurz vor der Uno-Vollversammlung haben die USA nun offiziell eine neue Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Die neue Chefdiplomatin der Amerikaner bei den Uno, Kelly Craft, wurde am Dienstagabend in einer nicht-öffentlichen Zeremonie im Weissen Haus vereidigt.

Die neue Chefdiplomatin der Amerikaner bei der Uno: Kelly Craft, frühere US-Botschafterin in Kanada. (Bild: Twitter/Kelly Craft)

(sda/dpa)

Dies teilte ein Sprecher mit. Der US-Senat hatte Craft Ende Juli für den Posten bestätigt.

Im Senat, der von den Republikanern von US-Präsident Donald Trump dominiert wird, hatten die Demokraten bei Crafts Nominierungsanhörung beklagt, sie bringe nicht genug Erfahrung für den wichtigen Uno-Posten mit. Craft war zuvor, seit 2017, US-Botschafterin in Kanada, hat ansonsten aber wenig diplomatische Erfahrung. Ihre erste Bewährungsprobe steht in zwei Wochen an, wenn sich die Uno-Mitgliedsstaaten zur jährlichen Generaldebatte in New York treffen.

Craft folgt auf Nikki Haley, die das Amt Ende vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen abgegeben hatte. Seitdem war der Posten unbesetzt.

Vor ihrer Zeit als US-Botschafterin in Kanada war Craft Unternehmerin im US-Bundesstaat Kentucky. Sie ist mit Joe Craft verheiratet, einem milliardenschweren Geschäftsmann aus der Kohleindustrie. Beide sind Spender der Republikaner von Trump.