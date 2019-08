Mindestens vier Tote bei Erdrutsch in chilenischer Hafenstadt

Bei einem Erdrutsch in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso sind am Dienstag laut offiziellen Angaben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und zwei Kinder verletzt worden. Einsatzkräfte suchten in den Trümmern mit Spürhunden nach möglichen Verschütteten.