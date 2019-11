Aus Sicherheitsgründen ist am Freitagvormittag in Venedig der Markusplatz vollständig gesperrt worden. Ausserdem wurde der öffentliche Wasserverkehr auf dem Canal Grande eingestellt.

Markusplatz nach Hochwasser in Venedig komplett gesperrt Aus Sicherheitsgründen ist am Freitagvormittag in Venedig der Markusplatz vollständig gesperrt worden. Ausserdem wurde der öffentliche Wasserverkehr auf dem Canal Grande eingestellt.

Der Wasserstand in Venedig ist am Freitagvormittag weiter angestiegen. Aus Sicherheitsgründen wurde der komplette Markusplatz gesperrt. (Bild: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO)

Nach dem schweren Hochwasser in Venedig hat sich die Lage am Freitag erneut angespannt. Da der Wasserstand in Venedig am Freitagvormittag wegen einer Schlechtwetterfront verbunden mit Schirokko-Wind weiter anstieg, beschloss Bürgermeister Luigi Bruganro den Markusplatz zu sperren. Er rief die Bevölkerung auf, wenn möglich, zu Hause zu bleiben.