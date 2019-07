Loveparade Duisburg: Katastrophe auch nach neun Jahren unvergessen

Das Loveparade-Unglück in Duisburg jährt sich zum neunten Mal. Erneut kommen die Familien der Opfer und viele damals Traumatisierte und Verletzte zum Gedenken nach Duisburg - auch aus dem Ausland.

Am 24. Juli 2010 starben 21 Menschen bei einer Massenpanik im Gedränge der Duisburger Technoparty Loveparade. Zum neunten Jahrestag organisierte der Verein «Bürger für Bürger» die «Nacht der 1000 Lichter». (Bild: Keystone/EPA/FRIEDEMANN VOGEL) Am 24. Juli 2010 starben 21 Menschen bei einer Massenpanik im Gedränge der Duisburger Technoparty Loveparade. Zum neunten Jahrestag organisierte der Verein «Bürger für Bürger» die «Nacht der 1000 Lichter». (Bild: Keystone/EPA/FRIEDEMANN VOGEL) Am 24. Juli 2010 starben 21 Menschen bei einer Massenpanik im Gedränge der Duisburger Technoparty Loveparade. Die Panik brach in diesem Tunnel aus. (Bild: Keystone/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Der Tag der Loveparade-Katastrophe vor neun Jahren bleibt für Eltern, Familienmitglieder und viele weitere Betroffene unvergessen: Am 24. Juli 2010 starben 21 Menschen bei einer Massenpanik im Gedränge der Duisburger Technoparty.

Zum neunten Jahrestag am (heutigen) Mittwoch kommen die Hinterbliebenen und andere damals Traumatisierte und Verletzte zur jährlichen Gedenkfeier am Mahnmal zusammen. Am Abend zuvor organisierten der Verein «Bürger für Bürger» die «Nacht der 1000 Lichter».

21 Familien aus Deutschland, Australien, China, Italien, Spanien und den Niederlanden verloren damals Söhne oder Töchter. Nach Angaben von Pfarrer und Ombudsmann Jürgen Widera werden die Angehörigen auch aus dem Ausland wieder anreisen, um beim gemeinsamen Erinnern an der Gedenkstätte im Tunnel dabei zu sein - jenem Ort, an dem der einzige Ein- und Ausgang zum Gelände der Loveparade damals für die Feiernden zur Falle wurde.

21 Menschen wurden erdrückt, mehr als 650 wurden verletzt. Viele Angehörige leiden bis heute ebenso wie zahlreiche der Überlebenden noch immer an körperlichen oder seelischen Folgen.

Fünf Jahre nach dem Unglück hatte sich die Stiftung Duisburg 24.7.2010 gegründet, die psychologische und seelsorgerische Hilfe für Opfer der Katastrophe organisiert und das Gedenken aufrechterhält. Die Mitglieder geben auch Unterstützung bei Renten- und Kostenübernahmeanträgen und bei der Suche nach finanzieller Hilfe für Therapien.

Noch immer würden sich Betroffene melden, wie es hiess. Die Angebote hätten vielen traumatisierten und verletzten Menschen bereits geholfen und ihre Notlage gemildert. Allein im Jahr 2018 wurden demnach rund 650 therapeutische Gespräche geführt.