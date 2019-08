In diesem Jahr kann das Fürstentum Liechtenstein sein 300-jähriges Bestehen feiern. Auch der Staatsfeiertag stand ganz im Zeichen dieses Jubiläums.

Liechtensteins Staatsfeiertag im Zeichen des 300-Jahr-Jubiläums In diesem Jahr kann das Fürstentum Liechtenstein sein 300-jähriges Bestehen feiern. Auch der Staatsfeiertag stand ganz im Zeichen dieses Jubiläums.

Blick auf Schloss Vaduz am Liechtensteiner Staatsfeiertag, am Donnerstag in Vaduz. Liechtenstein feiert dieses Jahr sein 300-jähriges Bestehen. (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

«Um als Kleinstaat zu überleben, haben wir Glück benötigt. Wir haben aber auch vieles richtig gemacht», sagte Erbprinz Alois in seiner traditionellen Ansprache zum Staatsfeiertag am Donnerstag auf der fürstlichen Schlosswiese in Vaduz. Als wichtigen Faktor für diesen Erfolg bezeichnete er die Staatsform des 160 Quadratkilometer grossen Landes. Liechtenstein ist eine parlamentarische Demokratie mit einem starken monarchistischen und einem starken direktdemokratischen Element.

Wichtig für den Erfolg des Landes sei aber auch gewesen, dass man das Staatswesen bewusst auf einer stabilen Wirtschaft mit einem ausgeglichenen Staatshaushalt aufgebaut habe. «Entsprechend haben wir mit einem guten Bildungssystem und wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen sowohl Unternehmertum als auch Innovation gefördert», so der Erbprinz.

Schwierige geopolitische Situation

Trotz dieser guten Ausgangslage gelte es, sich den anstehenden Herausforderungen zu stellen und die richtigen Massnahmen zu treffen. Dabei nannte Erbprinz Alois vor allem die Digitalisierung, die steigenden Gesundheitskosten, die demografische Entwicklung und die Belastungen für die Umwelt. «Wenn wir nicht die richtigen Antworten auf den Verlust an attraktiven Lebensräumen sowie auf den Klimawandel und weitere Umweltbelastungen finden, wird künftig unser Lebensstandard darunter leiden», sagte Alois.

Auch die geopolitische Situation sei für Kleinstaaten schwieriger geworden. Es gelte wieder vermehrt das Recht des Stärkeren, und der Protektionismus nehme zu. «Als Kleinstaat verfügen wir nur sehr beschränkt über die Möglichkeiten, unsere Interessen durchzusetzen», so der Erbprinz.

Jubiläumsfeier und Feuerwerk

Nebst dem offiziellen Staatsakt auf der Schlosswiese und dem traditionellen Volksfest im Vaduzer Städtle bildeten die Jubiläumsfeier auf dem Regierungsplatz und das anschliessende Feuerwerk ab Schloss Vaduz die Höhepunkte des Staatsfeiertages 2019.

Der 15. August ist der Staatsfeiertag in Liechtenstein, weil an diesem Tag das Fest Mariä Himmelfahrt gefeiert wird. Zum andern feierte der ehemalige Fürst Franz Josef am 16. August Geburtstag. 1940 waren die beiden Feste erstmals zusammengelegt worden. Seither werden sie als Staatsfeiertag begangen.