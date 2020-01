Kleinster beweglicher Mann der Welt mit 28 Jahren gestorben

Der kleinste bewegliche Mann der Welt ist tot. Der 67.08 Zentimeter grosse Khagendra Thapa Magar aus Nepal starb am Freitag in einem Spital an einer schweren Lungenentzündung, wie der Vorsitzende seiner Stiftung, Min Bahadur Rana, mitteilte.

17.01.2020, 17.31 Uhr