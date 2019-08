Kleine Schildkröte mit zwei Köpfen in South Carolina gefunden Tierschützer haben im US-Bundesstaat South Carolina eine kleine Meeresschildkröte mit zwei Köpfen gefunden. Solche genetischen Veränderungen sind selten, kommen bei Reptilien aber häufiger vor als bei anderen Tieren.

Die Schildkröte mit zwei Köpfen erhielt den Namen «Squirt und Crush», bevor sie ins Meer entlassen wurde. (Bild: KEYSTONE/AP Sea Turtle Patrol Hilton Head Island)

(sda/dpa)

Eine Vertreterin der Gruppe «Sea Turtle Patrol» auf der Insel Hilton Head Island erklärte am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Anfrage, das kleine Tier mit der Mutation sei am Mittwoch entdeckt worden.

Die Gruppe gab der winzigen Schildkröte einen Namen, bevor sie lebendig ins Meer entlassen wurde. Ausgesucht wurde der Name «Squirt und Crush» - in Anlehnung an die Schildkröten aus dem Animations-Film «Findet Nemo». Die Gruppe patrouilliert regelmässig am Strand der Insel, um Schildkröten-Nester zu kontrollieren und Daten zum Brutverhalten zu sammeln.