Hochwasserschäden von 3 Millionen Euro im Markusdom in Venedig

Das Hochwasser in Venedig im November hat dem weltberühmten Markusdom in Venedig Schäden in Höhe von fast drei Millionen Euro zugefügt. Am stärksten wurden die antiken Mosaikfussböden aus Marmor in Mitleidenschaft gezogen, die vom Salzwasser überschwemmt wurden.

13.12.2019, 15.40 Uhr