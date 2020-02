Heftiger Schusswechsel nach Amoklauf in Einkaufszentrum in Thailand

Nach dem Amoklauf in einem Einkaufszentrums in Thailand ist die Lage weiterhin unübersichtlich. Am frühen Sonntagmorgen waren aus dem Gebäude heftige Schusswechsel zu hören, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.