Gericht spricht Kulturmäzen Kavala von Gezi-Vorwürfen frei In Prozess gegen den prominenten Kulturmäzen Osman Kavala und acht weitere Bürgerrechtsaktivisten hat ein türkisches Gericht die Angeklagten am Dienstag freigesprochen. 18.02.2020, 13.29 Uhr

Protest auf dem Istanbuler Taksim-Platz im Mai 2019 zum Jahrestag des Gezi-Park-Konfliktes 2013. KEYSTONE/EPA/SEDAT SUNA

(sda/afp)

Es lägen keine «ausreichenden Beweise» für die Schuld der Anklagten vor, erklärte der Richter am Gericht von Silivri bei Istanbul. Den Aktivisten war vorgeworfen worden, die Gezi-Proteste im Sommer 2013 in Istanbul organisiert und so den «Umsturz» der Regierung Erdogan angestrebt zu haben.