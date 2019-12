Gefangenenaustausch in der Ostukraine begonnen

In der Ostukraine hat der angekündigte Gefangenenaustausch zwischen der ukrainischen Regierung und prorussischen Rebellen begonnen. Der Austausch habe am Kontrollposten Majorske in der Region Donezk begonnen, erklärte das ukrainische Präsidialamt am Sonntagvormittag.

29.12.2019, 12.08 Uhr